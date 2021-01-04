Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 926 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.558.166.816 1,23 Ereğli Demir Çelik 52.220.000.000 1,30 Bim Mağazalar 46.875.840.000 8,72 Ford Otosan 44.319.933.000 9,29 Garanti Bankası 43.806.000.000 0,72 ASELSAN 41.906.400.000 2,60 Enka İnşaat 41.888.000.000 0,85 Akbank 36.816.000.000 0,62 Turkcell 35.948.000.000 1,77 İş Bankası (C) 31.769.788.200 0,49 Türk Telekom 30.345.000.000 2,83 İskenderun Demir Çelik 29.261.000.000 1,34 Gübre Fabrikaları 27.772.100.000 48,91 Tüpraş 27.496.028.160 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 26.439.270.519 0,57 Sabancı Holding 23.852.321.953 0,66 Şişe Cam 22.575.887.594 1,03 Arçelik 20.623.224.817 1,62 Vakıflar Bankası 18.551.706.827 0,42 Türk Hava Yolları 17.843.400.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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