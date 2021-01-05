Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 915 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.608.884.777 1,23 Ereğli Demir Çelik 50.995.000.000 1,27 Ford Otosan 46.986.849.000 9,84 Bim Mağazalar 46.724.040.000 8,69 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Garanti Bankası 42.420.000.000 0,70 ASELSAN 41.838.000.000 2,59 Akbank 36.556.000.000 0,62 Turkcell 36.300.000.000 1,79 İş Bankası (C) 31.094.792.700 0,48 Türk Telekom 30.730.000.000 2,87 İskenderun Demir Çelik 29.058.000.000 1,33 Tüpraş 27.796.531.200 2,88 Yapı ve Kredi Bankası 25.763.506.416 0,55 Sabancı Holding 23.566.665.403 0,65 Gübre Fabrikaları 23.296.500.000 41,03 Şişe Cam 22.300.198.329 1,02 Arçelik 20.542.137.432 1,62 Vakıflar Bankası 18.512.650.602 0,42 Tofaş Oto Fabrikası 17.460.000.000 4,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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