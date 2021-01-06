Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 937 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.558.166.816 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.625.000.000 1,28 Ford Otosan 49.337.946.000 10,34 Bim Mağazalar 46.177.560.000 8,59 Enka İnşaat 45.472.000.000 0,92 ASELSAN 42.932.400.000 2,66 Garanti Bankası 42.672.000.000 0,71 Akbank 37.284.000.000 0,63 Turkcell 37.092.000.000 1,83 İş Bankası (C) 31.049.793.000 0,48 Türk Telekom 30.730.000.000 2,87 İskenderun Demir Çelik 29.232.000.000 1,34 Tüpraş 28.122.076.160 2,91 Yapı ve Kredi Bankası 25.932.447.442 0,56 Sabancı Holding 23.444.241.167 0,64 Gübre Fabrikaları 22.645.200.000 39,88 Şişe Cam 22.361.462.610 1,02 Arçelik 20.771.885.022 1,64 Vakıflar Bankası 18.668.875.502 0,42 Türk Hava Yolları 17.567.400.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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