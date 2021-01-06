Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

06.01.2021 18:47
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 931 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 931 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.608.884.7771,23
Ereğli Demir Çelik51.275.000.0001,27
Ford Otosan48.074.670.00010,07
Bim Mağazalar46.420.440.0008,64
Enka İnşaat45.304.000.0000,92
Garanti Bankası43.722.000.0000,72
ASELSAN42.613.200.0002,64
Akbank38.272.000.0000,65
Turkcell37.114.000.0001,83
İş Bankası (C)31.544.789.7000,49
Türk Telekom30.695.000.0002,86
İskenderun Demir Çelik29.377.000.0001,34
Tüpraş27.921.740.8002,89
Yapı ve Kredi Bankası26.692.682.0570,57
Sabancı Holding23.525.857.3240,65
Gübre Fabrikaları23.129.500.00040,74
Şişe Cam22.300.198.3291,02
Arçelik20.988.118.0471,65
Vakıflar Bankası18.942.269.0760,43
Türk Hava Yolları17.512.200.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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