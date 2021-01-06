Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 931 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.608.884.777 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.275.000.000 1,27 Ford Otosan 48.074.670.000 10,07 Bim Mağazalar 46.420.440.000 8,64 Enka İnşaat 45.304.000.000 0,92 Garanti Bankası 43.722.000.000 0,72 ASELSAN 42.613.200.000 2,64 Akbank 38.272.000.000 0,65 Turkcell 37.114.000.000 1,83 İş Bankası (C) 31.544.789.700 0,49 Türk Telekom 30.695.000.000 2,86 İskenderun Demir Çelik 29.377.000.000 1,34 Tüpraş 27.921.740.800 2,89 Yapı ve Kredi Bankası 26.692.682.057 0,57 Sabancı Holding 23.525.857.324 0,65 Gübre Fabrikaları 23.129.500.000 40,74 Şişe Cam 22.300.198.329 1,02 Arçelik 20.988.118.047 1,65 Vakıflar Bankası 18.942.269.076 0,43 Türk Hava Yolları 17.512.200.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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