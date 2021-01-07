Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 940 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.507.448.855 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.240.000.000 1,27 Ford Otosan 47.162.304.000 9,88 Bim Mağazalar 46.663.320.000 8,68 Enka İnşaat 45.080.000.000 0,92 Garanti Bankası 44.184.000.000 0,73 ASELSAN 43.228.800.000 2,68 Akbank 39.208.000.000 0,66 Turkcell 36.960.000.000 1,82 İş Bankası (C) 32.129.785.800 0,50 Türk Telekom 30.625.000.000 2,86 İskenderun Demir Çelik 29.435.000.000 1,34 Tüpraş 27.896.698.880 2,89 Yapı ve Kredi Bankası 27.875.269.237 0,60 Gübre Fabrikaları 24.181.600.000 42,59 Sabancı Holding 23.689.089.639 0,65 Şişe Cam 22.606.519.735 1,04 Arçelik 21.501.671.483 1,69 Sasa Polyester 19.222.800.000 7,63 Vakıflar Bankası 19.137.550.201 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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