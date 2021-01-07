Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 940 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.507.448.855
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.240.000.000
|1,27
|Ford Otosan
|47.162.304.000
|9,88
|Bim Mağazalar
|46.663.320.000
|8,68
|Enka İnşaat
|45.080.000.000
|0,92
|Garanti Bankası
|44.184.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.228.800.000
|2,68
|Akbank
|39.208.000.000
|0,66
|Turkcell
|36.960.000.000
|1,82
|İş Bankası (C)
|32.129.785.800
|0,50
|Türk Telekom
|30.625.000.000
|2,86
|İskenderun Demir Çelik
|29.435.000.000
|1,34
|Tüpraş
|27.896.698.880
|2,89
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.875.269.237
|0,60
|Gübre Fabrikaları
|24.181.600.000
|42,59
|Sabancı Holding
|23.689.089.639
|0,65
|Şişe Cam
|22.606.519.735
|1,04
|Arçelik
|21.501.671.483
|1,69
|Sasa Polyester
|19.222.800.000
|7,63
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,43
Kaynak: AA
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