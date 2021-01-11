Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 982 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 54.876.833.802 1,26 Ereğli Demir Çelik 52.535.000.000 1,31 Ford Otosan 49.267.764.000 10,32 Bim Mağazalar 46.602.600.000 8,67 Enka İnşaat 45.752.000.000 0,93 Garanti Bankası 44.772.000.000 0,74 ASELSAN 43.844.400.000 2,72 Akbank 38.376.000.000 0,65 Turkcell 37.884.000.000 1,87 İş Bankası (C) 32.714.781.900 0,51 Türk Telekom 30.940.000.000 2,89 İskenderun Demir Çelik 29.464.000.000 1,35 Tüpraş 28.071.992.320 2,91 Yapı ve Kredi Bankası 27.790.798.724 0,59 Sabancı Holding 23.791.109.835 0,65 Gübre Fabrikaları 23.062.700.000 40,62 Şişe Cam 22.729.048.297 1,04 Arçelik 21.947.652.098 1,73 Sasa Polyester 19.837.000.000 7,87 Vakıflar Bankası 19.371.887.550 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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