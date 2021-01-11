Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 964 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|55.282.577.490
|1,27
|Ford Otosan
|52.110.135.000
|10,92
|Ereğli Demir Çelik
|51.800.000.000
|1,29
|Bim Mağazalar
|46.268.640.000
|8,61
|Enka İnşaat
|45.528.000.000
|0,93
|Garanti Bankası
|44.100.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.137.600.000
|2,67
|Akbank
|38.168.000.000
|0,65
|Turkcell
|36.916.000.000
|1,82
|İş Bankası (C)
|32.399.784.000
|0,50
|Türk Telekom
|30.380.000.000
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|29.348.000.000
|1,34
|Tüpraş
|27.571.153.920
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.368.446.160
|0,59
|Sabancı Holding
|23.954.342.150
|0,66
|Gübre Fabrikaları
|22.912.400.000
|40,35
|Şişe Cam
|22.361.462.610
|1,02
|Arçelik
|21.961.166.663
|1,73
|Sasa Polyester
|19.621.200.000
|7,79
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,43
Kaynak: AA
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