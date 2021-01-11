Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 964 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 55.282.577.490 1,27 Ford Otosan 52.110.135.000 10,92 Ereğli Demir Çelik 51.800.000.000 1,29 Bim Mağazalar 46.268.640.000 8,61 Enka İnşaat 45.528.000.000 0,93 Garanti Bankası 44.100.000.000 0,73 ASELSAN 43.137.600.000 2,67 Akbank 38.168.000.000 0,65 Turkcell 36.916.000.000 1,82 İş Bankası (C) 32.399.784.000 0,50 Türk Telekom 30.380.000.000 2,83 İskenderun Demir Çelik 29.348.000.000 1,34 Tüpraş 27.571.153.920 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 27.368.446.160 0,59 Sabancı Holding 23.954.342.150 0,66 Gübre Fabrikaları 22.912.400.000 40,35 Şişe Cam 22.361.462.610 1,02 Arçelik 21.961.166.663 1,73 Sasa Polyester 19.621.200.000 7,79 Vakıflar Bankası 19.137.550.201 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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