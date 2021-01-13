Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 992 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 59.093.244.000 12,38 Koç Holding 56.601.244.476 1,30 Ereğli Demir Çelik 53.515.000.000 1,33 Enka İnşaat 52.584.000.000 1,07 Bim Mağazalar 46.238.280.000 8,60 Garanti Bankası 44.394.000.000 0,73 ASELSAN 43.183.200.000 2,68 Akbank 37.908.000.000 0,64 Turkcell 37.598.000.000 1,85 İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,50 Türk Telekom 30.695.000.000 2,86 İskenderun Demir Çelik 30.624.000.000 1,40 Yapı ve Kredi Bankası 27.537.387.186 0,59 Tüpraş 27.420.902.400 2,84 Sabancı Holding 24.117.574.464 0,66 Şişe Cam 23.831.805.357 1,09 Arçelik 22.677.438.560 1,79 Gübre Fabrikaları 22.311.200.000 39,29 Sasa Polyester 19.886.800.000 7,89 Tofaş Oto Fabrikası 19.370.000.000 5,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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