Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 998 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 56.043.346.905 1,28 Ford Otosan 55.794.690.000 11,69 Ereğli Demir Çelik 53.760.000.000 1,34 Enka İnşaat 47.824.000.000 0,97 Bim Mağazalar 46.875.840.000 8,72 Garanti Bankası 44.310.000.000 0,73 ASELSAN 42.772.800.000 2,65 Turkcell 37.950.000.000 1,87 Akbank 37.544.000.000 0,64 İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,50 Türk Telekom 30.975.000.000 2,89 İskenderun Demir Çelik 30.421.000.000 1,39 Tüpraş 27.721.405.440 2,87 Yapı ve Kredi Bankası 27.621.857.699 0,59 Şişe Cam 24.046.230.341 1,10 Sabancı Holding 23.811.513.875 0,65 Arçelik 22.582.836.611 1,78 Gübre Fabrikaları 22.177.600.000 39,06 Sasa Polyester 19.289.200.000 7,66 Vakıflar Bankası 19.215.662.651 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap

Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti

Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki