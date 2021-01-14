Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 979 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 56.094.064.866 1,29 Ford Otosan 53.794.503.000 11,27 Ereğli Demir Çelik 52.990.000.000 1,32 Enka İnşaat 46.480.000.000 0,95 Bim Mağazalar 46.450.800.000 8,64 Garanti Bankası 43.302.000.000 0,72 ASELSAN 42.316.800.000 2,62 Turkcell 37.070.000.000 1,83 Akbank 36.972.000.000 0,63 İş Bankası (C) 31.814.787.900 0,49 Türk Telekom 30.275.000.000 2,82 İskenderun Demir Çelik 30.073.000.000 1,37 Tüpraş 27.546.112.000 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 27.199.505.134 0,58 Şişe Cam 23.678.644.654 1,08 Sabancı Holding 23.485.049.246 0,65 Arçelik 22.704.467.688 1,79 Gübre Fabrikaları 22.561.700.000 39,74 Coca Cola İçecek 19.332.179.432 2,25 Sasa Polyester 19.289.200.000 7,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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