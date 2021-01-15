Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 975 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 55.079.705.646 1,26 Ford Otosan 53.934.867.000 11,30 Ereğli Demir Çelik 53.760.000.000 1,34 Enka İnşaat 46.592.000.000 0,95 Bim Mağazalar 45.965.040.000 8,55 Garanti Bankası 42.672.000.000 0,71 ASELSAN 42.043.200.000 2,60 Turkcell 37.048.000.000 1,83 Akbank 36.400.000.000 0,62 İş Bankası (C) 31.499.790.000 0,49 İskenderun Demir Çelik 30.450.000.000 1,39 Türk Telekom 29.995.000.000 2,80 Tüpraş 27.295.692.800 2,82 Yapı ve Kredi Bankası 26.861.623.083 0,57 Şişe Cam 24.321.919.606 1,11 Sabancı Holding 23.015.756.342 0,63 Gübre Fabrikaları 22.778.800.000 40,12 Arçelik 22.434.176.406 1,77 Sasa Polyester 19.588.000.000 7,77 Coca Cola İçecek 18.950.623.259 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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