Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 973 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.584.144.000 11,64 Ereğli Demir Çelik 54.110.000.000 1,35 Koç Holding 53.913.192.543 1,24 Enka İnşaat 45.808.000.000 0,93 Bim Mağazalar 44.659.560.000 8,31 Garanti Bankası 41.790.000.000 0,69 ASELSAN 41.518.800.000 2,57 Turkcell 36.300.000.000 1,79 Akbank 35.568.000.000 0,60 İskenderun Demir Çelik 31.175.000.000 1,42 İş Bankası (C) 30.509.796.600 0,47 Türk Telekom 29.330.000.000 2,74 Yapı ve Kredi Bankası 26.439.270.519 0,57 Tüpraş 26.344.099.840 2,73 Şişe Cam 23.648.012.514 1,08 Sabancı Holding 22.444.443.241 0,62 Gübre Fabrikaları 22.428.100.000 39,50 Arçelik 22.163.885.124 1,75 Sasa Polyester 20.036.200.000 7,95 Coca Cola İçecek 18.848.874.946 2,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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