Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 13 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|59.023.062.000
|12,37
|Koç Holding
|56.550.526.515
|1,30
|Ereğli Demir Çelik
|54.845.000.000
|1,36
|Enka İnşaat
|46.704.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.114.960.000
|8,39
|Garanti Bankası
|42.546.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.974.800.000
|2,60
|Turkcell
|37.268.000.000
|1,84
|Akbank
|36.452.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|33.872.000.000
|1,55
|İş Bankası (C)
|31.364.790.900
|0,48
|Türk Telekom
|30.800.000.000
|2,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.283.975.647
|0,58
|Tüpraş
|27.145.441.280
|2,81
|Şişe Cam
|24.321.919.606
|1,11
|Gübre Fabrikaları
|24.014.600.000
|42,29
|Arçelik
|23.677.516.303
|1,86
|Sabancı Holding
|22.934.140.184
|0,63
|Sasa Polyester
|20.866.200.000
|8,28
|Coca Cola İçecek
|19.929.950.770
|2,32
Kaynak: AA
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