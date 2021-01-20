Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 19 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 57.900.150.000 12,13 Koç Holding 55.384.013.412 1,27 Ereğli Demir Çelik 54.040.000.000 1,34 Enka İnşaat 46.200.000.000 0,94 Bim Mağazalar 44.750.640.000 8,32 Garanti Bankası 42.084.000.000 0,70 ASELSAN 41.746.800.000 2,59 Turkcell 36.850.000.000 1,82 Akbank 35.880.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 33.379.000.000 1,52 İş Bankası (C) 30.914.793.900 0,48 Türk Telekom 30.240.000.000 2,82 Tüpraş 27.721.405.440 2,87 Yapı ve Kredi Bankası 26.946.093.596 0,58 Şişe Cam 24.413.816.028 1,12 Gübre Fabrikaları 24.265.100.000 42,74 Arçelik 23.745.089.124 1,87 Sabancı Holding 22.872.928.067 0,63 Sasa Polyester 21.032.200.000 8,35 Coca Cola İçecek 19.777.328.301 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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