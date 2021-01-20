Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 19 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.900.150.000
|12,13
|Koç Holding
|55.384.013.412
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|54.040.000.000
|1,34
|Enka İnşaat
|46.200.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|44.750.640.000
|8,32
|Garanti Bankası
|42.084.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.746.800.000
|2,59
|Turkcell
|36.850.000.000
|1,82
|Akbank
|35.880.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|33.379.000.000
|1,52
|İş Bankası (C)
|30.914.793.900
|0,48
|Türk Telekom
|30.240.000.000
|2,82
|Tüpraş
|27.721.405.440
|2,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.946.093.596
|0,58
|Şişe Cam
|24.413.816.028
|1,12
|Gübre Fabrikaları
|24.265.100.000
|42,74
|Arçelik
|23.745.089.124
|1,87
|Sabancı Holding
|22.872.928.067
|0,63
|Sasa Polyester
|21.032.200.000
|8,35
|Coca Cola İçecek
|19.777.328.301
|2,30
Kaynak: AA
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