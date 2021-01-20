Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 22 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 58.321.242.000 12,22 Koç Holding 57.463.449.813 1,32 Ereğli Demir Çelik 54.950.000.000 1,37 Enka İnşaat 46.592.000.000 0,95 Bim Mağazalar 45.782.880.000 8,52 Garanti Bankası 42.210.000.000 0,70 ASELSAN 41.473.200.000 2,57 Turkcell 36.872.000.000 1,82 Akbank 35.984.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 33.872.000.000 1,55 İş Bankası (C) 30.869.794.200 0,48 Türk Telekom 30.345.000.000 2,83 Tüpraş 27.245.608.960 2,82 Yapı ve Kredi Bankası 26.946.093.596 0,58 Şişe Cam 24.812.033.855 1,14 Gübre Fabrikaları 23.747.400.000 41,82 Arçelik 23.542.370.662 1,85 Sabancı Holding 23.281.008.853 0,64 Sasa Polyester 21.497.000.000 8,53 Coca Cola İçecek 19.777.328.301 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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