Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 996 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.619.235.000 11,65 Koç Holding 55.181.141.568 1,26 Ereğli Demir Çelik 52.640.000.000 1,31 Enka İnşaat 45.752.000.000 0,93 Bim Mağazalar 44.689.920.000 8,31 ASELSAN 41.427.600.000 2,57 Garanti Bankası 41.370.000.000 0,68 Turkcell 36.454.000.000 1,80 Akbank 35.308.000.000 0,60 İskenderun Demir Çelik 32.741.000.000 1,50 İş Bankası (C) 30.239.798.400 0,47 Türk Telekom 29.400.000.000 2,74 Tüpraş 26.619.560.960 2,75 Yapı ve Kredi Bankası 26.354.800.006 0,56 Şişe Cam 24.015.598.200 1,10 Arçelik 23.326.137.637 1,84 Sabancı Holding 22.730.099.791 0,62 Gübre Fabrikaları 22.645.200.000 39,88 Sasa Polyester 20.949.200.000 8,31 Coca Cola İçecek 19.955.387.848 2,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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