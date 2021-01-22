Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 996 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.619.235.000
|11,65
|Koç Holding
|55.181.141.568
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.640.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|45.752.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|44.689.920.000
|8,31
|ASELSAN
|41.427.600.000
|2,57
|Garanti Bankası
|41.370.000.000
|0,68
|Turkcell
|36.454.000.000
|1,80
|Akbank
|35.308.000.000
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|32.741.000.000
|1,50
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.400.000.000
|2,74
|Tüpraş
|26.619.560.960
|2,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.354.800.006
|0,56
|Şişe Cam
|24.015.598.200
|1,10
|Arçelik
|23.326.137.637
|1,84
|Sabancı Holding
|22.730.099.791
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.645.200.000
|39,88
|Sasa Polyester
|20.949.200.000
|8,31
|Coca Cola İçecek
|19.955.387.848
|2,32
Kaynak: AA
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