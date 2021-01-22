Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 2 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|55.840.475.061
|1,28
|Ford Otosan
|55.689.417.000
|11,67
|Ereğli Demir Çelik
|51.975.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|45.640.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|44.963.160.000
|8,36
|ASELSAN
|41.929.200.000
|2,60
|Garanti Bankası
|40.992.000.000
|0,68
|Turkcell
|36.432.000.000
|1,80
|Akbank
|34.944.000.000
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|32.538.000.000
|1,49
|İş Bankası (C)
|29.969.800.200
|0,46
|Türk Telekom
|29.435.000.000
|2,75
|Tüpraş
|26.744.770.560
|2,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.270.329.493
|0,56
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,10
|Arçelik
|23.920.778.457
|1,88
|Sabancı Holding
|22.668.887.673
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.294.500.000
|39,26
|Coca Cola İçecek
|20.896.559.741
|2,43
|Sasa Polyester
|20.766.600.000
|8,24
Kaynak: AA
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