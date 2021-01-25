Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 15 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.426.328.000
|11,82
|Koç Holding
|55.840.475.061
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|52.290.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|45.696.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|44.902.440.000
|8,35
|ASELSAN
|41.655.600.000
|2,58
|Garanti Bankası
|40.740.000.000
|0,67
|Turkcell
|36.916.000.000
|1,82
|Akbank
|34.840.000.000
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|33.118.000.000
|1,51
|İş Bankası (C)
|29.789.801.400
|0,46
|Türk Telekom
|29.435.000.000
|2,75
|Tüpraş
|26.419.225.600
|2,73
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,56
|Arçelik
|24.177.555.175
|1,90
|Şişe Cam
|23.831.805.357
|1,09
|Sabancı Holding
|22.668.887.673
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.478.200.000
|39,59
|Sasa Polyester
|20.816.400.000
|8,26
|Coca Cola İçecek
|20.769.374.350
|2,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi