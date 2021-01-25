Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.01.2021 13:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 15 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 15 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan56.426.328.00011,82
Koç Holding55.840.475.0611,28
Ereğli Demir Çelik52.290.000.0001,30
Enka İnşaat45.696.000.0000,93
Bim Mağazalar44.902.440.0008,35
ASELSAN41.655.600.0002,58
Garanti Bankası40.740.000.0000,67
Turkcell36.916.000.0001,82
Akbank34.840.000.0000,59
İskenderun Demir Çelik33.118.000.0001,51
İş Bankası (C)29.789.801.4000,46
Türk Telekom29.435.000.0002,75
Tüpraş26.419.225.6002,73
Yapı ve Kredi Bankası26.016.917.9550,56
Arçelik24.177.555.1751,90
Şişe Cam23.831.805.3571,09
Sabancı Holding22.668.887.6730,62
Gübre Fabrikaları22.478.200.00039,59
Sasa Polyester20.816.400.0008,26
Coca Cola İçecek20.769.374.3502,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ford Otosan, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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