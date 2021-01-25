Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 7 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 56.847.420.000 11,91 Koç Holding 54.876.833.802 1,26 Ereğli Demir Çelik 51.870.000.000 1,29 Enka İnşaat 45.584.000.000 0,93 Bim Mağazalar 44.811.360.000 8,34 ASELSAN 41.450.400.000 2,57 Garanti Bankası 40.068.000.000 0,66 Turkcell 36.674.000.000 1,81 Akbank 34.164.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 32.567.000.000 1,49 Türk Telekom 29.330.000.000 2,74 İş Bankası (C) 29.294.804.700 0,45 Tüpraş 26.168.806.400 2,71 Yapı ve Kredi Bankası 25.763.506.416 0,55 Arçelik 24.055.924.098 1,74 Şişe Cam 23.648.012.514 1,08 Sabancı Holding 22.566.867.477 0,62 Gübre Fabrikaları 22.144.200.000 39,00 Sasa Polyester 20.833.000.000 8,27 Coca Cola İçecek 20.502.285.029 2,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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