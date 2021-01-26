Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 26 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 56.180.691.000 11,77 Koç Holding 54.471.090.114 1,25 Ereğli Demir Çelik 52.500.000.000 1,31 Bim Mağazalar 45.540.000.000 8,47 Enka İnşaat 45.248.000.000 0,92 ASELSAN 41.815.200.000 2,59 Garanti Bankası 39.984.000.000 0,66 Turkcell 36.388.000.000 1,79 Akbank 34.372.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 34.365.000.000 1,57 Türk Telekom 29.365.000.000 2,74 İş Bankası (C) 29.159.805.600 0,45 Tüpraş 25.642.926.080 2,65 Yapı ve Kredi Bankası 25.510.094.878 0,55 Şişe Cam 23.433.587.530 1,07 Arçelik 23.299.108.508 1,69 Sabancı Holding 22.832.119.988 0,63 Gübre Fabrikaları 22.060.700.000 38,85 Sasa Polyester 21.928.600.000 8,70 Coca Cola İçecek 20.311.506.943 2,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak

Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu

Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti

Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı