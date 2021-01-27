Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 14 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.145.600.000
|11,76
|Koç Holding
|54.065.346.426
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|51.870.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|45.360.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|45.114.960.000
|8,39
|ASELSAN
|41.496.000.000
|2,57
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,65
|Turkcell
|36.894.000.000
|1,82
|Akbank
|33.852.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|33.611.000.000
|1,54
|Türk Telekom
|29.820.000.000
|2,78
|İş Bankası (C)
|29.024.806.500
|0,45
|Tüpraş
|25.918.387.200
|2,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,55
|Şişe Cam
|23.402.955.389
|1,07
|Arçelik
|23.339.652.201
|1,69
|Sabancı Holding
|22.546.463.438
|0,62
|Gübre Fabrik.
|21.927.100.000
|38,62
|Sasa Polyester
|21.746.000.000
|8,63
|Coca Cola İçecek
|20.158.884.474
|2,35
Kaynak: AA
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