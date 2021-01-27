Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 14 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 56.145.600.000 11,76 Koç Holding 54.065.346.426 1,24 Ereğli Demir Çelik 51.870.000.000 1,29 Enka İnşaat 45.360.000.000 0,92 Bim Mağazalar 45.114.960.000 8,39 ASELSAN 41.496.000.000 2,57 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,65 Turkcell 36.894.000.000 1,82 Akbank 33.852.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 33.611.000.000 1,54 Türk Telekom 29.820.000.000 2,78 İş Bankası (C) 29.024.806.500 0,45 Tüpraş 25.918.387.200 2,68 Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,55 Şişe Cam 23.402.955.389 1,07 Arçelik 23.339.652.201 1,69 Sabancı Holding 22.546.463.438 0,62 Gübre Fabrik. 21.927.100.000 38,62 Sasa Polyester 21.746.000.000 8,63 Coca Cola İçecek 20.158.884.474 2,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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