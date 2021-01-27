Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 52.671.591.000 11,03 Koç Holding 51.783.038.181 1,19 Ereğli Demir Çelik 50.750.000.000 1,26 Bim Mağazalar 45.175.680.000 8,40 Enka İnşaat 43.232.000.000 0,88 Aselsan 40.150.800.000 2,49 Garanti Bankası 38.262.000.000 0,63 Turkcell 36.080.000.000 1,78 Akbank 32.968.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 32.335.000.000 1,48 Türk Telekom 28.770.000.000 2,68 İş Bankası (C) 28.124.812.500 0,43 Tüpraş 24.791.500.800 2,57 Yapı ve Kredi Bank. 24.327.507.698 0,52 Şişe Cam 22.453.359.032 1,03 Arçelik 22.312.545.329 1,61 Sabancı Holding 21.995.554.376 0,60 Gübre Fabrik. 20.991.900.000 36,97 Sasa Polyester 20.235.400.000 8,03 Coca Cola İçecek 18.569.067.086 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında sürükleniyor

Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı

Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı

MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti

Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak

Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti