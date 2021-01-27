Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|52.671.591.000
|11,03
|Koç Holding
|51.783.038.181
|1,19
|Ereğli Demir Çelik
|50.750.000.000
|1,26
|Bim Mağazalar
|45.175.680.000
|8,40
|Enka İnşaat
|43.232.000.000
|0,88
|Aselsan
|40.150.800.000
|2,49
|Garanti Bankası
|38.262.000.000
|0,63
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,78
|Akbank
|32.968.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|32.335.000.000
|1,48
|Türk Telekom
|28.770.000.000
|2,68
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,43
|Tüpraş
|24.791.500.800
|2,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.327.507.698
|0,52
|Şişe Cam
|22.453.359.032
|1,03
|Arçelik
|22.312.545.329
|1,61
|Sabancı Holding
|21.995.554.376
|0,60
|Gübre Fabrik.
|20.991.900.000
|36,97
|Sasa Polyester
|20.235.400.000
|8,03
|Coca Cola İçecek
|18.569.067.086
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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