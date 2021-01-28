Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 977 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|54.566.505.000
|11,43
|Koç Holding
|52.442.371.674
|1,20
|Ereğli Demir Çelik
|51.415.000.000
|1,28
|Bim Mağazalar
|45.145.320.000
|8,40
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Aselsan
|40.378.800.000
|2,50
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,64
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,78
|Akbank
|33.852.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|33.176.000.000
|1,52
|Türk Telekom
|28.525.000.000
|2,66
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,44
|Tüpraş
|25.667.968.000
|2,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.496.448.724
|0,52
|Arçelik
|23.136.933.739
|1,67
|Gübre Fabrik.
|23.079.400.000
|40,65
|Şişe Cam
|22.606.519.735
|1,04
|Sabancı Holding
|21.791.513.983
|0,60
|Sasa Polyester
|21.746.000.000
|8,63
|Coca Cola İçecek
|19.243.149.658
|2,24
Kaynak: AA
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