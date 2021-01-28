Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 977 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 54.566.505.000 11,43 Koç Holding 52.442.371.674 1,20 Ereğli Demir Çelik 51.415.000.000 1,28 Bim Mağazalar 45.145.320.000 8,40 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Aselsan 40.378.800.000 2,50 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,64 Turkcell 36.080.000.000 1,78 Akbank 33.852.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 33.176.000.000 1,52 Türk Telekom 28.525.000.000 2,66 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,44 Tüpraş 25.667.968.000 2,66 Yapı ve Kredi Bank. 24.496.448.724 0,52 Arçelik 23.136.933.739 1,67 Gübre Fabrik. 23.079.400.000 40,65 Şişe Cam 22.606.519.735 1,04 Sabancı Holding 21.791.513.983 0,60 Sasa Polyester 21.746.000.000 8,63 Coca Cola İçecek 19.243.149.658 2,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Yangını görünce şoka giren Rizeli, itfaiyeyi aramak yerine "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı

Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı

Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi

Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu

16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı