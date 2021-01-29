Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 974 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 53.092.683.000 11,12 Koç Holding 52.036.627.986 1,19 Ereğli Demir Çelik 50.470.000.000 1,25 Bim Mağazalar 44.507.760.000 8,28 Enka İnşaat 43.456.000.000 0,88 Aselsan 40.196.400.000 2,49 Garanti Bankası 38.724.000.000 0,62 Turkcell 35.508.000.000 1,75 Akbank 33.384.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 32.857.000.000 1,50 Türk Telekom 28.315.000.000 2,64 İş Bankası (C) 27.944.813.700 0,43 Gübre Fabrik. 25.384.000.000 44,71 Tüpraş 25.367.464.960 2,63 Yapı ve Kredi Bank. 24.243.037.185 0,52 Arçelik 23.353.166.765 1,69 Şişe Cam 22.392.094.751 1,03 Sabancı Holding 21.730.301.865 0,60 Sasa Polyester 21.596.600.000 8,57 Coca Cola İçecek 19.141.401.346 2,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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