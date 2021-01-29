Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 952 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.225.140.610 1,17 Ford Otosan 50.495.949.000 10,58 Ereğli Demir Çelik 50.225.000.000 1,25 Bim Mağazalar 43.688.040.000 8,13 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Aselsan 39.444.000.000 2,44 Garanti Bankası 39.102.000.000 0,63 Turkcell 35.068.000.000 1,73 Akbank 33.176.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 32.770.000.000 1,50 Türk Telekom 27.650.000.000 2,58 İş Bankası (C) 27.629.815.800 0,43 Tüpraş 24.891.668.480 2,58 Gübre Fabrik. 24.215.000.000 42,65 Yapı ve Kredi Bank. 24.074.096.159 0,52 Arçelik 22.299.030.765 1,61 Şişe Cam 22.147.037.626 1,01 Sabancı Holding 21.485.453.393 0,59 Sasa Polyester 21.248.000.000 8,43 Coca Cola İçecek 18.785.282.251 2,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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