Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 971 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.513.962.000 11,63 Koç Holding 51.833.756.142 1,19 Ereğli Demir Çelik 50.085.000.000 1,25 Enka İnşaat 43.848.000.000 0,89 Bim Mağazalar 43.414.800.000 8,08 Garanti Bankası 39.816.000.000 0,64 Aselsan 39.717.600.000 2,46 Turkcell 35.354.000.000 1,74 Akbank 33.748.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 32.538.000.000 1,49 Türk Telekom 27.930.000.000 2,60 İş Bankası (C) 27.899.814.000 0,43 Tüpraş 24.854.105.600 2,57 Yapı ve Kredi Bank. 24.327.507.698 0,52 Gübre Fabrik. 23.096.100.000 40,68 Şişe Cam 22.637.151.875 1,04 Arçelik 22.569.322.047 1,63 Sabancı Holding 21.913.938.219 0,60 Sasa Polyester 21.331.000.000 8,47 Koza Altın 18.925.250.000 2,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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