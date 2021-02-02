Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 57.724.695.000 12,09 Koç Holding 52.797.397.401 1,21 Ereğli Demir Çelik 50.575.000.000 1,26 Enka İnşaat 44.016.000.000 0,90 Bim Mağazalar 43.657.680.000 8,12 Garanti Bankası 40.362.000.000 0,65 Aselsan 40.128.000.000 2,49 Turkcell 35.816.000.000 1,77 Akbank 34.216.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 32.828.000.000 1,50 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,44 Türk Telekom 28.385.000.000 2,65 Tüpraş 25.267.297.280 2,61 Yapı ve Kredi Bank. 24.496.448.724 0,52 Gübre Fabrik. 23.413.400.000 41,24 Arçelik 23.177.477.431 1,68 Şişe Cam 23.066.001.843 1,04 Sabancı Holding 21.995.554.376 0,60 Sasa Polyester 21.580.000.000 8,56 Tofaş Oto. Fab. 19.200.000.000 5,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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