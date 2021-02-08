Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 24 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.794.690.000
|11,69
|Koç Holding
|54.724.679.919
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|52.360.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|43.736.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|43.111.200.000
|8,02
|Garanti Bankası
|41.328.000.000
|0,67
|ASELSAN
|40.242.000.000
|2,49
|Turkcell
|36.344.000.000
|1,79
|Akbank
|34.684.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.814.000.000
|1,54
|Türk Telekom
|29.645.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|28.529.809.800
|0,42
|Tüpraş
|25.242.255.360
|2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.665.389.749
|0,52
|Sasa Polyester
|23.439.200.000
|9,30
|Arçelik
|23.380.195.893
|1,69
|Şişe Cam
|23.341.691.108
|1,05
|Sabancı Holding
|22.648.483.634
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.411.400.000
|39,47
|Koza Altın
|20.496.000.000
|2,85
Kaynak: AA
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