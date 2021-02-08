Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 24 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.794.690.000 11,69 Koç Holding 54.724.679.919 1,25 Ereğli Demir Çelik 52.360.000.000 1,30 Enka İnşaat 43.736.000.000 0,89 Bim Mağazalar 43.111.200.000 8,02 Garanti Bankası 41.328.000.000 0,67 ASELSAN 40.242.000.000 2,49 Turkcell 36.344.000.000 1,79 Akbank 34.684.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 33.814.000.000 1,54 Türk Telekom 29.645.000.000 2,46 İş Bankası (C) 28.529.809.800 0,42 Tüpraş 25.242.255.360 2,61 Yapı ve Kredi Bankası 24.665.389.749 0,52 Sasa Polyester 23.439.200.000 9,30 Arçelik 23.380.195.893 1,69 Şişe Cam 23.341.691.108 1,05 Sabancı Holding 22.648.483.634 0,62 Gübre Fabrikaları 22.411.400.000 39,47 Koza Altın 20.496.000.000 2,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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