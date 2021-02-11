Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 milyar 53 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.496.697.000
|8,30
|Koç Holding
|57.514.167.774
|1,32
|Ereğli Demir Çelik
|53.340.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|43.736.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|42.929.040.000
|7,99
|Garanti Bankası
|42.168.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.948.800.000
|2,54
|Turkcell
|36.938.000.000
|1,82
|Akbank
|35.256.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|34.452.000.000
|1,57
|Türk Telekom
|29.855.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|29.069.806.200
|0,43
|Tüpraş
|26.268.974.080
|2,72
|Sasa Polyester
|25.979.000.000
|9,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.834.330.775
|0,52
|Şişe Cam
|23.464.219.670
|1,06
|Sabancı Holding
|23.281.008.853
|0,64
|Arçelik
|23.231.535.688
|1,68
|Gübre Fabrikaları
|23.012.600.000
|40,53
|Koza Altın
|20.892.500.000
|2,90
Kaynak: AA
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