Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 milyar 53 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 58.496.697.000 8,30 Koç Holding 57.514.167.774 1,32 Ereğli Demir Çelik 53.340.000.000 1,33 Enka İnşaat 43.736.000.000 0,89 Bim Mağazalar 42.929.040.000 7,99 Garanti Bankası 42.168.000.000 0,68 ASELSAN 40.948.800.000 2,54 Turkcell 36.938.000.000 1,82 Akbank 35.256.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 34.452.000.000 1,57 Türk Telekom 29.855.000.000 2,48 İş Bankası (C) 29.069.806.200 0,43 Tüpraş 26.268.974.080 2,72 Sasa Polyester 25.979.000.000 9,00 Yapı ve Kredi Bankası 24.834.330.775 0,52 Şişe Cam 23.464.219.670 1,06 Sabancı Holding 23.281.008.853 0,64 Arçelik 23.231.535.688 1,68 Gübre Fabrikaları 23.012.600.000 40,53 Koza Altın 20.892.500.000 2,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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