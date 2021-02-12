Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 57.564.885.735 1,32 Ford Otosan 56.987.784.000 8,09 Ereğli Demir Çelik 52.885.000.000 1,33 Enka İnşaat 42.840.000.000 0,87 Bim Mağazalar 41.866.440.000 7,79 Garanti Bankası 41.664.000.000 0,67 ASELSAN 40.242.000.000 2,49 Turkcell 36.674.000.000 1,81 Akbank 34.528.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 34.162.000.000 1,55 Türk Telekom 29.610.000.000 2,46 İş Bankası (C) 29.249.805.000 0,43 Sasa Polyester 28.568.600.000 9,90 Tüpraş 25.693.009.920 2,24 Yapı ve Kredi Bankası 24.327.507.698 0,51 Şişe Cam 23.556.116.092 1,06 Gübre Fabrikaları 23.096.100.000 40,68 Sabancı Holding 22.974.948.263 0,63 Arçelik 22.772.040.509 1,65 Koza Altın 21.990.500.000 3,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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