Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

16.02.2021 18:55
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding56.651.962.4371,22
Ford Otosan55.163.052.0007,83
Ereğli Demir Çelik51.520.000.0001,29
Enka İnşaat43.288.000.0000,88
Bim Mağazalar41.319.960.0007,69
Garanti Bankası40.908.000.0000,66
Aselsan39.854.400.0002,47
Turkcell37.092.000.0001,83
Sasa Polyester34.179.400.00011,84
Akbank33.852.000.0000,54
İskenderun Demir Çelik33.234.000.0001,51
Türk Telekom29.575.000.0002,46
İş Bankası (C)28.799.808.0000,42
Gübre Fabrik.26.018.600.00045,82
Tüpraş25.968.471.0402,27
Yapı ve Kredi Bank.24.074.096.1590,51
Şişe Cam23.249.794.6861,05
Sabancı Holding22.770.907.8700,63
Arçelik22.488.234.6621,63
Koza Altın22.082.000.0003,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Koç Holding, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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