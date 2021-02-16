Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 56.651.962.437 1,22 Ford Otosan 55.163.052.000 7,83 Ereğli Demir Çelik 51.520.000.000 1,29 Enka İnşaat 43.288.000.000 0,88 Bim Mağazalar 41.319.960.000 7,69 Garanti Bankası 40.908.000.000 0,66 Aselsan 39.854.400.000 2,47 Turkcell 37.092.000.000 1,83 Sasa Polyester 34.179.400.000 11,84 Akbank 33.852.000.000 0,54 İskenderun Demir Çelik 33.234.000.000 1,51 Türk Telekom 29.575.000.000 2,46 İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,42 Gübre Fabrik. 26.018.600.000 45,82 Tüpraş 25.968.471.040 2,27 Yapı ve Kredi Bank. 24.074.096.159 0,51 Şişe Cam 23.249.794.686 1,05 Sabancı Holding 22.770.907.870 0,63 Arçelik 22.488.234.662 1,63 Koza Altın 22.082.000.000 3,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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