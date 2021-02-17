Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 921 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 58.461.606.000 8,30 Koç Holding 55.688.321.178 1,20 Ereğli Demir Çelik 51.520.000.000 1,29 Enka İnşaat 42.784.000.000 0,87 Bim Mağazalar 41.653.920.000 7,75 Garanti Bankası 40.110.000.000 0,65 Aselsan 39.763.200.000 2,46 Sasa Polyester 37.582.400.000 13,02 Turkcell 36.608.000.000 1,80 Akbank 33.332.000.000 0,53 İskenderun Demir Çelik 33.263.000.000 1,51 Türk Telekom 29.505.000.000 2,45 İş Bankası (C) 28.124.812.500 0,41 Tüpraş 25.567.800.320 2,23 Gübre Fabrik. 25.350.600.000 44,65 Yapı ve Kredi Bank. 23.567.273.082 0,50 Şişe Cam 22.974.105.421 1,04 Arçelik 22.636.894.868 1,64 Sabancı Holding 22.546.463.438 0,62 Koza Altın 21.700.750.000 3,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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