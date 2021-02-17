Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 921 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.461.606.000
|8,30
|Koç Holding
|55.688.321.178
|1,20
|Ereğli Demir Çelik
|51.520.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|42.784.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|7,75
|Garanti Bankası
|40.110.000.000
|0,65
|Aselsan
|39.763.200.000
|2,46
|Sasa Polyester
|37.582.400.000
|13,02
|Turkcell
|36.608.000.000
|1,80
|Akbank
|33.332.000.000
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|33.263.000.000
|1,51
|Türk Telekom
|29.505.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,41
|Tüpraş
|25.567.800.320
|2,23
|Gübre Fabrik.
|25.350.600.000
|44,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.567.273.082
|0,50
|Şişe Cam
|22.974.105.421
|1,04
|Arçelik
|22.636.894.868
|1,64
|Sabancı Holding
|22.546.463.438
|0,62
|Koza Altın
|21.700.750.000
|3,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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