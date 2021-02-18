Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 940 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 18.02.2021 PD PD/DD Ford Otosan 63.409.437.000 9,00 Koç Holding 56.347.654.671 1,22 Ereğli Demir Çelik 52.080.000.000 1,31 Enka İnşaat 42.728.000.000 0,87 Bim Mağazalar 41.927.160.000 7,80 Sasa Polyester 40.205.200.000 13,93 Garanti Bankası 40.110.000.000 0,65 ASELSAN 40.014.000.000 2,48 Turkcell 36.806.000.000 1,81 Akbank 33.644.000.000 0,53 İskenderun Demir Çelik 33.321.000.000 1,52 Türk Telekom 29.715.000.000 2,47 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,42 Tüpraş 25.943.429.120 2,27 Gübre Fabrikaları 25.567.700.000 45,03 Yapı ve Kredi Bankası 23.820.684.621 0,50 Şişe Cam 23.096.633.984 1,04 Sabancı Holding 22.730.099.791 0,62 Arçelik 22.596.351.175 1,64 Koza Altın 22.097.250.000 3,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor

CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?

Kardeşi kardeşe öldürten azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor

Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek