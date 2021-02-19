Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 943 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.374.720.000 9,56 Koç Holding 57.006.988.164 1,23 Ereğli Demir Çelik 51.660.000.000 1,30 Enka İnşaat 42.840.000.000 0,87 Bim Mağazalar 41.562.840.000 7,73 ASELSAN 40.424.400.000 2,50 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,64 Turkcell 37.576.000.000 1,85 Sasa Polyester 37.200.600.000 12,89 Akbank 33.488.000.000 0,53 İskenderun Demir Çelik 33.321.000.000 1,52 Türk Telekom 29.400.000.000 2,44 İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,40 Gübre Fabrikaları 26.653.200.000 46,94 Tüpraş 25.768.135.680 2,25 Yapı ve Kredi Bankası 23.905.155.134 0,50 Arçelik 23.569.399.790 1,71 Şişe Cam 22.790.312.578 1,03 Sabancı Holding 22.587.271.516 0,62 Koza Altın 22.097.250.000 3,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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