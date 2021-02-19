Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 943 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.374.720.000
|9,56
|Koç Holding
|57.006.988.164
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.660.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|42.840.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|41.562.840.000
|7,73
|ASELSAN
|40.424.400.000
|2,50
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,64
|Turkcell
|37.576.000.000
|1,85
|Sasa Polyester
|37.200.600.000
|12,89
|Akbank
|33.488.000.000
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|33.321.000.000
|1,52
|Türk Telekom
|29.400.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|27.269.818.200
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|26.653.200.000
|46,94
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.905.155.134
|0,50
|Arçelik
|23.569.399.790
|1,71
|Şişe Cam
|22.790.312.578
|1,03
|Sabancı Holding
|22.587.271.516
|0,62
|Koza Altın
|22.097.250.000
|3,07
Kaynak: AA
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