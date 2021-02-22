Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 963 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.533.097.000 10,30 Koç Holding 57.818.475.540 1,25 Ereğli Demir Çelik 51.695.000.000 1,30 Enka İnşaat 43.232.000.000 0,88 Bim Mağazalar 41.289.600.000 7,68 ASELSAN 40.287.600.000 2,50 Garanti Bankası 39.228.000.000 0,63 Turkcell 36.740.000.000 1,77 Sasa Polyester 34.544.600.000 11,97 İskenderun Demir Çelik 33.495.000.000 1,52 Akbank 33.176.000.000 0,53 Türk Telekom 29.540.000.000 2,45 İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,40 Gübre Fabrikaları 26.820.200.000 47,24 Tüpraş 25.693.009.920 2,24 Arçelik 23.853.205.637 1,73 Yapı ve Kredi Bankası 23.567.273.082 0,50 Sabancı Holding 22.974.948.263 0,63 Şişe Cam 22.729.048.297 1,02 Koza Altın 21.975.250.000 3,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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