Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 963 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.533.097.000
|10,30
|Koç Holding
|57.818.475.540
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|51.695.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|43.232.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|7,68
|ASELSAN
|40.287.600.000
|2,50
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,63
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,77
|Sasa Polyester
|34.544.600.000
|11,97
|İskenderun Demir Çelik
|33.495.000.000
|1,52
|Akbank
|33.176.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|29.540.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|27.089.819.400
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|26.820.200.000
|47,24
|Tüpraş
|25.693.009.920
|2,24
|Arçelik
|23.853.205.637
|1,73
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.567.273.082
|0,50
|Sabancı Holding
|22.974.948.263
|0,63
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Koza Altın
|21.975.250.000
|3,05
Kaynak: AA
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