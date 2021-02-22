Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 74.112.192.000 10,52 Koç Holding 58.680.680.877 1,27 Ereğli Demir Çelik 51.030.000.000 1,28 Enka İnşaat 42.728.000.000 0,87 Bim Mağazalar 40.682.400.000 7,57 Aselsan 39.945.600.000 2,47 Garanti Bankası 38.682.000.000 0,62 Turkcell 36.432.000.000 1,75 Sasa Polyester 33.482.200.000 11,60 İskenderun Demir Çelik 33.350.000.000 1,52 Akbank 32.760.000.000 0,52 Türk Telekom 29.085.000.000 2,42 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,40 Gübre Fabrikaları 26.168.900.000 46,09 Tüpraş 25.267.297.280 2,21 Arçelik 23.718.059.996 1,72 Yapı ve Kredi Bankası 23.313.861.544 0,49 Sabancı Holding 23.015.756.342 0,63 Şişe Cam 22.851.576.859 1,03 Koza Altın 21.121.250.000 2,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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