Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|74.112.192.000
|10,52
|Koç Holding
|58.680.680.877
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|51.030.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|42.728.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|40.682.400.000
|7,57
|Aselsan
|39.945.600.000
|2,47
|Garanti Bankası
|38.682.000.000
|0,62
|Turkcell
|36.432.000.000
|1,75
|Sasa Polyester
|33.482.200.000
|11,60
|İskenderun Demir Çelik
|33.350.000.000
|1,52
|Akbank
|32.760.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|29.085.000.000
|2,42
|İş Bankası (C)
|27.179.818.800
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|26.168.900.000
|46,09
|Tüpraş
|25.267.297.280
|2,21
|Arçelik
|23.718.059.996
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.313.861.544
|0,49
|Sabancı Holding
|23.015.756.342
|0,63
|Şişe Cam
|22.851.576.859
|1,03
|Koza Altın
|21.121.250.000
|2,93
Kaynak: AA
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