Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 882 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.725.630.000
|9,61
|Koç Holding
|57.006.988.164
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|50.540.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|41.720.000.000
|0,85
|Bim Mağazalar
|40.166.280.000
|7,47
|ASELSAN
|38.942.400.000
|2,41
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,70
|İskenderun Demir Çelik
|33.089.000.000
|1,51
|Akbank
|32.448.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|30.145.600.000
|10,44
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,34
|Gübre Fabrikaları
|27.471.500.000
|48,38
|İş Bankası (C)
|26.639.822.400
|0,39
|Tüpraş
|25.492.674.560
|2,23
|Arçelik
|23.312.623.073
|1,69
|Sabancı Holding
|22.995.352.302
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,02
|Koza Altın
|20.343.500.000
|2,83
Kaynak: AA
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