Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 882 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.725.630.000 9,61 Koç Holding 57.006.988.164 1,23 Ereğli Demir Çelik 50.540.000.000 1,27 Enka İnşaat 41.720.000.000 0,85 Bim Mağazalar 40.166.280.000 7,47 ASELSAN 38.942.400.000 2,41 Garanti Bankası 38.556.000.000 0,62 Turkcell 35.420.000.000 1,70 İskenderun Demir Çelik 33.089.000.000 1,51 Akbank 32.448.000.000 0,52 Sasa Polyester 30.145.600.000 10,44 Türk Telekom 28.140.000.000 2,34 Gübre Fabrikaları 27.471.500.000 48,38 İş Bankası (C) 26.639.822.400 0,39 Tüpraş 25.492.674.560 2,23 Arçelik 23.312.623.073 1,69 Sabancı Holding 22.995.352.302 0,63 Yapı ve Kredi Bankası 22.975.979.492 0,48 Şişe Cam 22.575.887.594 1,02 Koza Altın 20.343.500.000 2,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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