Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 63.865.620.000 9,07 Koç Holding 56.651.962.437 1,22 Ereğli Demir Çelik 51.590.000.000 1,30 Enka İnşaat 40.600.000.000 0,83 Bim Mağazalar 39.984.120.000 7,44 ASELSAN 39.512.400.000 2,21 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,62 Sasa Polyester 35.839.400.000 12,42 Turkcell 34.826.000.000 1,68 İskenderun Demir Çelik 33.640.000.000 1,53 Akbank 31.668.000.000 0,50 Türk Telekom 27.860.000.000 2,31 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,38 Tüpraş 25.818.219.520 2,26 Gübre Fabrikaları 24.615.800.000 43,35 Sabancı Holding 22.770.907.870 0,60 Yapı ve Kredi Bankası 22.722.567.954 0,48 Arçelik 22.609.865.739 1,64 Şişe Cam 22.330.830.469 1,01 Koza Altın 20.541.750.000 2,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Seri cinayet işlemekle yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi

Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi

Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı

Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı

Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler