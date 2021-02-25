Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.461.980.000 8,87 Koç Holding 57.311.295.930 1,24 Ereğli Demir Çelik 52.010.000.000 1,31 Enka İnşaat 40.768.000.000 0,83 Bim Mağazalar 39.650.160.000 7,38 ASELSAN 38.965.200.000 2,18 Garanti Bankası 38.136.000.000 0,61 Turkcell 34.958.000.000 1,68 Sasa Polyester 34.611.000.000 11,99 İskenderun Demir Çelik 33.930.000.000 1,54 Akbank 32.136.000.000 0,51 Türk Telekom 27.790.000.000 2,31 İş Bankası (C) 25.919.827.200 0,38 Tüpraş 25.768.135.680 2,25 Gübre Fabrikaları 24.682.600.000 43,47 Yapı ve Kredi Bankası 22.807.038.467 0,48 Sabancı Holding 22.444.443.241 0,59 Arçelik 22.312.545.329 1,61 Şişe Cam 22.177.669.767 1,00 Koza Altın 19.550.500.000 2,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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