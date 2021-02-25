Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.461.980.000
|8,87
|Koç Holding
|57.311.295.930
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|52.010.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|39.650.160.000
|7,38
|ASELSAN
|38.965.200.000
|2,18
|Garanti Bankası
|38.136.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.958.000.000
|1,68
|Sasa Polyester
|34.611.000.000
|11,99
|İskenderun Demir Çelik
|33.930.000.000
|1,54
|Akbank
|32.136.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|25.919.827.200
|0,38
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,25
|Gübre Fabrikaları
|24.682.600.000
|43,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.807.038.467
|0,48
|Sabancı Holding
|22.444.443.241
|0,59
|Arçelik
|22.312.545.329
|1,61
|Şişe Cam
|22.177.669.767
|1,00
|Koza Altın
|19.550.500.000
|2,72
Kaynak: AA
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