Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.585.266.000 9,59 Koç Holding 58.376.373.111 1,26 Ereğli Demir Çelik 52.850.000.000 1,33 Enka İnşaat 40.880.000.000 0,83 Bim Mağazalar 40.530.600.000 7,54 ASELSAN 39.261.600.000 2,20 Garanti Bankası 38.934.000.000 0,63 Turkcell 35.464.000.000 1,71 İskenderun Demir Çelik 34.626.000.000 1,58 Sasa Polyester 33.449.000.000 11,59 Akbank 32.760.000.000 0,52 Türk Telekom 27.860.000.000 2,31 Gübre Fabrikaları 27.187.600.000 47,88 Tüpraş 26.494.351.360 2,31 İş Bankası (C) 26.459.823.600 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 23.567.273.082 0,50 Şişe Cam 23.249.794.686 1,05 Arçelik 23.096.390.047 1,67 Sabancı Holding 21.913.938.219 0,58 Koza Altın 20.785.750.000 2,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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