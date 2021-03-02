Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.585.266.000 9,59 Koç Holding 58.274.937.189 1,26 Ereğli Demir Çelik 52.850.000.000 1,33 Bim Mağazalar 41.350.320.000 7,69 Enka İnşaat 41.160.000.000 0,84 ASELSAN 39.193.200.000 2,19 Garanti Bankası 38.640.000.000 0,62 Turkcell 35.420.000.000 1,70 İskenderun Demir Çelik 34.510.000.000 1,57 Akbank 32.760.000.000 0,52 Sasa Polyester 32.121.000.000 11,13 Türk Telekom 27.580.000.000 2,29 Tüpraş 26.945.105.920 2,35 Gübre Fabrikaları 26.786.800.000 47,18 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,38 Şişe Cam 23.678.644.654 1,07 Arçelik 23.272.079.380 1,68 Yapı ve Kredi Bankası 23.229.391.031 0,49 Sabancı Holding 21.771.109.944 0,57 Türk Hava Yolları 20.437.800.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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