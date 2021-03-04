Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 924 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.216.343.000 8,83 Koç Holding 58.072.065.345 1,25 Ereğli Demir Çelik 55.160.000.000 1,39 Enka İnşaat 43.904.000.000 0,89 Bim Mağazalar 40.348.440.000 7,51 Garanti Bankası 39.480.000.000 0,64 ASELSAN 39.170.400.000 2,19 Turkcell 35.464.000.000 1,71 İskenderun Demir Çelik 34.626.000.000 1,58 Sasa Polyester 33.034.000.000 11,44 Akbank 33.020.000.000 0,52 Türk Telekom 27.685.000.000 2,30 Gübre Fabrikaları 26.887.000.000 47,35 İş Bankası (C) 26.594.822.700 0,39 Tüpraş 26.494.351.360 2,31 Arçelik 24.096.467.790 1,74 Şişe Cam 23.525.483.951 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.398.332.057 0,49 Sabancı Holding 21.791.513.983 0,57 Türk Hava Yolları 20.313.600.000 0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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