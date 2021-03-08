Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 894 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.391.798.000 8,86 Koç Holding 57.209.860.008 1,23 Ereğli Demir Çelik 56.000.000.000 1,41 Enka İnşaat 43.736.000.000 0,89 Bim Mağazalar 40.591.320.000 7,55 ASELSAN 38.828.400.000 2,17 Garanti Bankası 37.800.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 36.250.000.000 1,65 Turkcell 35.926.000.000 1,73 Sasa Polyester 31.872.000.000 11,04 Akbank 31.824.000.000 0,51 Türk Telekom 27.475.000.000 2,28 Tüpraş 26.920.064.000 2,35 Gübre Fabrikaları 26.235.700.000 46,21 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,38 Arçelik 23.718.059.996 1,72 Şişe Cam 23.249.794.686 1,05 Yapı ve Kredi Bankası 22.807.038.467 0,48 Sabancı Holding 21.934.342.258 0,58 Koza Altın 20.252.000.000 2,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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