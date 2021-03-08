Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 894 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.391.798.000
|8,86
|Koç Holding
|57.209.860.008
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|56.000.000.000
|1,41
|Enka İnşaat
|43.736.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|40.591.320.000
|7,55
|ASELSAN
|38.828.400.000
|2,17
|Garanti Bankası
|37.800.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|36.250.000.000
|1,65
|Turkcell
|35.926.000.000
|1,73
|Sasa Polyester
|31.872.000.000
|11,04
|Akbank
|31.824.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|2,28
|Tüpraş
|26.920.064.000
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|26.235.700.000
|46,21
|İş Bankası (C)
|25.829.827.800
|0,38
|Arçelik
|23.718.059.996
|1,72
|Şişe Cam
|23.249.794.686
|1,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.807.038.467
|0,48
|Sabancı Holding
|21.934.342.258
|0,58
|Koza Altın
|20.252.000.000
|2,68
Kaynak: AA
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