Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 908 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.040.888.000
|8,81
|Koç Holding
|59.035.706.604
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|56.560.000.000
|1,42
|Enka İnşaat
|46.256.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|5,87
|ASELSAN
|39.170.400.000
|2,19
|Garanti Bankası
|38.304.000.000
|0,62
|Turkcell
|36.168.000.000
|1,74
|İskenderun Demir Çelik
|36.163.000.000
|1,65
|Sasa Polyester
|32.453.000.000
|11,24
|Akbank
|32.396.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.650.000.000
|2,30
|Tüpraş
|27.045.273.600
|2,36
|Gübre Fabrikaları
|26.820.200.000
|47,24
|İş Bankası (C)
|26.324.824.500
|0,39
|Arçelik
|23.812.661.944
|1,72
|Şişe Cam
|23.494.851.811
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.229.391.031
|0,49
|Sabancı Holding
|22.056.766.494
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.741.400.000
|0,53
Kaynak: AA
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