Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 908 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.040.888.000 8,81 Koç Holding 59.035.706.604 1,27 Ereğli Demir Çelik 56.560.000.000 1,42 Enka İnşaat 46.256.000.000 0,94 Bim Mağazalar 42.139.680.000 5,87 ASELSAN 39.170.400.000 2,19 Garanti Bankası 38.304.000.000 0,62 Turkcell 36.168.000.000 1,74 İskenderun Demir Çelik 36.163.000.000 1,65 Sasa Polyester 32.453.000.000 11,24 Akbank 32.396.000.000 0,51 Türk Telekom 27.650.000.000 2,30 Tüpraş 27.045.273.600 2,36 Gübre Fabrikaları 26.820.200.000 47,24 İş Bankası (C) 26.324.824.500 0,39 Arçelik 23.812.661.944 1,72 Şişe Cam 23.494.851.811 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.229.391.031 0,49 Sabancı Holding 22.056.766.494 0,58 Türk Hava Yolları 20.741.400.000 0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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