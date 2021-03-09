Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 916 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 61.830.342.000 8,78 Koç Holding 58.984.988.643 1,27 Ereğli Demir Çelik 57.400.000.000 1,44 Enka İnşaat 46.480.000.000 0,95 Bim Mağazalar 41.441.400.000 5,78 ASELSAN 39.147.600.000 2,19 Garanti Bankası 37.884.000.000 0,61 Turkcell 36.256.000.000 1,74 İskenderun Demir Çelik 36.134.000.000 1,64 Sasa Polyester 35.059.200.000 12,15 Akbank 31.876.000.000 0,51 Türk Telekom 27.790.000.000 2,31 Gübre Fabrikaları 27.070.700.000 47,68 Tüpraş 26.819.896.320 2,34 İş Bankası (C) 26.144.825.700 0,39 Arçelik 23.947.807.585 1,73 Şişe Cam 23.433.587.530 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.060.450.005 0,48 Sabancı Holding 22.281.210.927 0,59 Türk Hava Yolları 20.727.600.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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