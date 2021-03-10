Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 934 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 61.830.342.000 8,78 Koç Holding 58.984.988.643 1,27 Ereğli Demir Çelik 58.975.000.000 1,48 Enka İnşaat 45.976.000.000 0,94 Bim Mağazalar 41.593.200.000 5,80 ASELSAN 39.284.400.000 2,20 Garanti Bankası 38.052.000.000 0,61 Sasa Polyester 37.698.600.000 13,06 İskenderun Demir Çelik 37.033.000.000 1,68 Turkcell 36.300.000.000 1,75 Akbank 32.084.000.000 0,51 Gübre Fabrikaları 28.339.900.000 49,91 Türk Telekom 27.755.000.000 2,31 Tüpraş 26.895.022.080 2,35 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,39 Arçelik 23.853.205.636 1,73 Şişe Cam 23.556.116.092 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.229.391.031 0,49 Sabancı Holding 22.117.978.612 0,58 Türk Hava Yolları 20.617.200.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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