Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 933 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|61.760.160.000
|8,77
|Koç Holding
|59.441.450.292
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|58.800.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|45.528.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|5,83
|Aselsan
|39.238.800.000
|2,19
|Sasa Polyester
|38.561.800.000
|13,36
|Garanti Bankası
|38.514.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|37.120.000.000
|1,69
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,77
|Akbank
|32.240.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.615.000.000
|2,29
|Gübre Fabrik.
|27.571.700.000
|48,56
|Tüpraş
|26.719.728.640
|2,33
|İş Bankası (C)
|26.414.823.900
|0,39
|Arçelik
|24.109.982.354
|1,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.567.273.082
|0,50
|Şişe Cam
|23.556.116.092
|1,06
|Sabancı Holding
|22.158.786.691
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.562.000.000
|0,52
Kaynak: AA
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