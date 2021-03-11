Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 941 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 63.128.709.000 8,96 Koç Holding 59.948.629.902 1,29 Ereğli Demir Çelik 58.275.000.000 1,46 Enka İnşaat 46.592.000.000 0,95 Bim Mağazalar 42.716.520.000 5,95 Sasa Polyester 40.454.200.000 14,02 ASELSAN 39.466.800.000 2,21 Garanti Bankası 38.388.000.000 0,62 İskenderun Demir Çelik 37.033.000.000 1,68 Turkcell 36.740.000.000 1,77 Akbank 32.344.000.000 0,51 Türk Telekom 28.245.000.000 2,35 Gübre Fabrikaları 27.321.200.000 25,29 Tüpraş 26.945.105.920 2,35 İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,39 Arçelik 24.853.283.380 1,80 Şişe Cam 23.831.805.357 1,07 Yapı ve Kredi Bankası 23.482.802.570 0,49 Sabancı Holding 22.077.170.533 0,58 Türk Hava Yolları 20.493.000.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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