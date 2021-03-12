Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.953.254.000 8,94 Koç Holding 59.035.706.604 1,27 Ereğli Demir Çelik 58.800.000.000 1,48 Enka İnşaat 45.976.000.000 0,94 Bim Mağazalar 43.263.000.000 6,03 ASELSAN 39.010.800.000 2,18 Garanti Bankası 37.464.000.000 0,60 Sasa Polyester 37.416.400.000 12,96 İskenderun Demir Çelik 37.381.000.000 1,70 Turkcell 36.454.000.000 1,75 Akbank 31.876.000.000 0,51 Türk Telekom 27.615.000.000 2,29 Tüpraş 26.869.980.160 2,35 Gübre Fabrikaları 26.603.100.000 24,63 İş Bankası (C) 26.324.824.500 0,39 Arçelik 24.474.875.585 1,77 Şişe Cam 23.464.219.670 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 23.144.920.518 0,49 Sabancı Holding 21.546.665.511 0,57 Türk Hava Yolları 20.010.000.000 0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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