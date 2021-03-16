Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 940 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.129.644.000
|10,38
|Koç Holding
|59.542.886.214
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|58.800.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|45.864.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|43.870.200.000
|6,11
|ASELSAN
|39.307.200.000
|2,20
|İskenderun Demir Çelik
|38.570.000.000
|1,75
|Garanti Bankası
|37.212.000.000
|0,60
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,77
|Sasa Polyester
|36.354.000.000
|12,60
|Akbank
|31.668.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|2,32
|Tüpraş
|26.444.267.520
|2,31
|Gübre Fabrikaları
|26.219.000.000
|24,27
|İş Bankası (C)
|26.189.825.400
|0,39
|Arçelik
|24.299.186.252
|1,76
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.891.508.980
|0,48
|Sabancı Holding
|21.281.413.000
|0,56
|Türk Hava Yolları
|20.341.200.000
|0,51
Kaynak: AA
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